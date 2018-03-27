Перед матчем Россия - Франция у стадиона "Санкт-Петербург" образовались очереди

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Перед началом контрольного матча между футбольными сборными России и Франции у стадиона "Санкт-Петербург" образовались гигантские очереди из зрителей, пытающихся попасть на арену.

Встреча проходит во вторник в Северной столице, матч начался в 18:50 мск. За полчаса до начала игры перед всеми работающими воротами стадиона выстроились многометровые очереди болельщиков. Через некоторое время организаторы приняли решение открыть еще несколько проходов, но проблему это не решило. После стартового свистка трибуны стадиона "Санкт-Петербург" не были заполнены - большое количество болельщиков оставалось в очередях.

Проблема с проходом на арену в Санкт-Петербурге возникала во время матчей Кубка конфедераций и домашних игр "Зенита" в начале сезона, но в последнее время петербургскому клубу удавалось избежать серьезных очередей на входе.