Площадка TokenGo использующая криптовалюту

Проект TokenGo, как средство, благодаря которому предоставляется возможность иметь токены. Описание компании и ее правила.

Проект TokenGo начал свою компанию ICO 20 ноября 2017 года. Бюджет компании – 20,000,000 токенов, названных GPT. Благодаря организованной проектом компании баунти, всем предоставляется возможность заработать токены избегая инвестиций. За выполнение любых задач вам платят, что делает и контролирует модерация площадки. Заработанные токены GPT можно будет вывести только после окончания ICO (основных продаж). Это можно будет сделать нажав на вкладку на официальном сайте - “Получить токены”.

Все задания для участников можно найти в разделе “Баунти”. Пройти по этой ссылке могут только авторизированные на проекте участники. Прохождение регистрации очень простое. Вам просто необходимо, перейдя по виджету “Вход”, ввести свою электронную почту. На нее будет отправлено письмо, перейдя по ссылке в этом письме, вы активируете свой аккаунт на сайте TokenGo.

После этого сможете перейти к вкладке “Баунти”. На ней вы увидите множество задач. Слева от вас будет располагаться список с категориями заданий. В каждой из категории приведены работы, которые необходимо сделать. Нажав на какое-либо из них, вы увидите небольшое описание того, что необходимо осуществить. Справа – стоимость за работу и количество оставшихся выполнений.

Задания, отправленные участниками, как “выполненные”, проходят проверку. Если не допускается работа, то задача отправляется обратно пользователю для доработки. Пишется причина не прохождения модерации и способы ее решения.

Проект TokenGo настоятельно рекомендует выполнять и соблюдать правила площадки. В противном случае аккаунт будет заблокирован, а заработанные токены удалены.

Официальный сайт проекта: tokengoplatform.com

Техничекие документы: https://tokengoplatform.com/pdf/tokengo_whitepaper_RU..

Социальные сети проекта:

Автор: Hestnomes Bitcointalk