Под завалами ТЦ в Кемерово остались восемь человек

Спасатели нашли тела 56 из 64 погибших в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», поиски восьми человек продолжаются. Об этом заявил первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов, передает «Интерфакс».

Чернов выступил на митинге, который сегодня проходит на площади Советов в Кемерово.

Участники митинга заявили после его слов, что погибших могло быть больше. В ответ на это Чернов попросил тех, кто потерял родных на пожаре, отправить ему список погибших по электронной почте.

Тем временем министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала журналистам, что к настоящему времени опознаны 25 погибших в ТЦ. 27 марта первые девять тел будут переданы родственникам для захоронения, приводит ее слова РИА Новости.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, в свою очередь, сообщил, что для опознания 37 жертв пожара нужно проводить генетическую экспертизу.

«До двух недель это займет», — сказал Бастрыкин на совещании по Кемерово, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Пожар «Зимней вишне» начался 25 марта. По официальным данным, в результате погибли 64 человека.