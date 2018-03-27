Спасатели завершили операцию по поиску погибших во время пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
АктуальноКремль обвинил Британию в хамстве и бандитизме - 15:28 СКР уточнил число жертв пожара в ТЦ в Кемерово - 15:28 Экс-главу Каталонии задержали в Германии - 15:28 Хабаровский "СКА-Нефтяник" второй год подряд выиграл ЧР по бенди - 16:07 Вербное воскресенье в 2018 году: какого числа отмечается Вход Господень в - 16:09 В Подмосковье возобновились «мусорные» митинги - 16:43 Для армии США выпустили пособие-комикс о победе России - 16:44 Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе КМ в Тюмени - 16:44 Оля Рапунцель высказалась о поведении ее сестры - 16:49 Геращенко рассказала, почему не высылают российских дипломатов - 16:58 Ярко и сексуально: Бейонсе и Джей-Зи в сочных образах позируют на пляже на - 17:19 Обстановка накаляется: ВСУ могут поддержать идею военного переворота, — главарь - 17:30 Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в ТЦ - 17:35 Песков объяснил, почему поддерживают «нового Путина» - 18:02 Вертолет эвакуирует в больницу ребенка, пострадавшего в ДТП в новой Москве - 18:23 СРОЧНО: Заявление оперативного командования ДНР - 18:30 Около 400 школьников посетили Дальневосточное ВОКУ в ходе акции День призывника - 18:44
Новости » Новости на сегодня » Поисковая операция на месте пожара в Кемерово завершена
Поисковая операция на месте пожара в Кемерово завершена
Добавлено: 27 мар 2018 в 14:55, Категория: Новости на сегодня
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 27 мар 2018 в 14:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Леонид Слуцкий о высылке российских дипломатов из США и стран ЕС: «Абсолютно беспрецедентный по своей политической враждебности антироссийский сговор»
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Летчики истребительной авиации ВВО провели в Хабаровском крае воздушный бой с группой самолетов условного противника
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Ольга Рапунцель не хочет участвовать во лжи - 14:21 Голикова озвучила условие обещанного Путиным роста ВВП в 1,5 раза - 14:16 Сгоревший в Кемерово ТЦ ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС - 14:16 Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе - 14:15 В России объявлен траур по жертвам пожара в ТЦ в Кемерово - 14:15 Шакро Молодой признан виновным в вымогательстве - 14:15 В Москве организуют место скорби по жертвам пожара в Кемерово - 14:15 «Гремят тяжелые разрывы»: Донецк и Макеевка вздрагивают от звуков боя - 14:15 Леонид Слуцкий о высылке российских дипломатов из США и стран ЕС: «Абсолютно беспрецедентный по - 14:09 Наталья Сергунина: Во 2-м фестивале «Московская весна a cappella» будет больше участников - 13:56 Шон Пенн откровенно рассказал об отношениях с бывшей супругой Робин Райт - 13:37 Площадка TokenGo использующая криптовалюту - 13:33 МОЛНИЯ: Путин объявил общенациональный траур - 13:28 Украинский гимнаст Степко стал гражданином России - 13:16
Последние новости
Блогеры поднимают себе рейтинги за счет трагедии в Кемерово - 15:14 Fox перенесла даты премьер «Люди Икс: Темный Феникс» и «Новые мутанты» - 15:07 СМИ: Анджелина Джоли закрутила роман c агентом по недвижимости - 14:57 В Кемерово собрали данные о 85 возможных жертвах пожара - 14:57 Следствие ходатайствовало об аресте пяти человек из-за пожара в Кемерово - 14:56 Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2» - 14:56 Лазер превратит диэлектрики в проводники - 14:55 Власти Кемерово обнародовали полный список погибших и пострадавших при пожаре - 14:55 Поисковая операция на месте пожара в Кемерово завершена - 14:55 Бастрыкин сообщил Путину о вопиющих нарушениях в ТЦ «Зимняя вишня» - 14:50 Массаж – путь к здоровью - 14:43 Болельщики сборной России крупно победили французов в футбольном матче - 14:38 Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями - 14:35