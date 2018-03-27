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Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала о связи с Дональдом Трампом, угрозах и запугивании


Добавлено: 27 мар 2018 в 01:09, Категория: Шоу-бизнес
Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала о связи с Дональдом Трампом, угрозах и запугивании

Сторми Дэниелс

История предполагаемой связи Сторми Дэниелс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, и Дональда Трампа вновь в центре внимания. Ведущий телеканала CBS Андерсон Купер взял интервью у 39-летней актрисы фильмов для взрослых, с именем которой ранее был связан скандал. Напомним, в январе пресса обсуждала признание Сторми в том, что она встречалась с Дональдом Трампов, когда он был женат на Мелании.

В новом интервью Дэниелс подробно рассказала свою историю и добавила, что неизвестные люди угрозами пытались заставить ее замолчать.

Сторми Дэниелс

Сторми заявила, что не старается присоединиться к движению #MeToo, потому что не считает себя жертвой насилия, ведь добровольно согласилась на связь с Трампом. Актриса рассказала, что познакомилась с будущим президентом в 2006 году на турнире по гольфу. За несколько месяцев до этого у Дональда и Мелании родился сын Бэррон. Бизнесмен пригласил Дэниелс на ужин в номер отеля и предложил стать участницей его реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice).

Через год Трамп, как рассказала в интервью Сторми, организовал их вторую встречу, чтобы поговорить о телешоу – в бунгало отеля Beverly Hills. Но в этот раз Дэниелс отказалась от близости с бизнесменом. Через месяц он позвонил ей и сообщил, что на шоу ее не взяли.

Дональд Трамп

Дэниелс подчеркнула, что он не просил скрывать их отношения. О них она и решила рассказать в интервью журналу InTouch за 15 тысяч долларов в 2011 году. Тогда оно не вышло, и гонорар Сторми не выплатили, потому что сотрудники издания обратились за комментарием к Трампу, а его адвокат пригрозил им судебным разбирательством.

Сторми заявила, что через некоторое время угрозы получила и она. Неизвестный мужчина подошел к ней на парковке и попросил забыть о связи с Трампом. А в начале 2018 года, когда вышла публикация в The Wall Street Journal, актрису, якобы, заставили подписать опровержение информации.

Есть много способов превратить твою жизнь в ад, – процитировала Дэниелс слова угрозы, которые услышала.


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Добавлено: 27 мар 2018 в 01:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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