Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала о связи с Трампом и угрозах

Журналисты решили капнуть глубже и разузнать больше о предполагаемой связи Сторми Дэниелс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, и Дональда Трампа. Ведущий телеканала CBS Андерсон Купер взял интервью у 39-летней актрисы фильмов для взрослых, с которой уже раннее был связан скандал.



В новом интервью Дэниелс рассказала, что после связи с нынешним президентом неизвестные люди угрожали ей, пытаясь заставить молчать.

Связывать себя с движением #MeToo актриса не стала, ведь не считает ее связь с Дональдом изнасилованием. Она добровольно согласилась лечь в постель с Трампом. Сторми рассказала, что впервые познакомилась с президентом в 2006 году на турнире по гольфу. За несколько месяцев до этого у Дональда и Мелании родился сын Бэррон. Связь у актрисы и бизнесмена произошла под предлогом участия в его реалити-шоу «Ученик». Мужчина пригласил Сторми в своей номер отеля, чтобы сделать предложение.

Через год предложение осталось в силе и Трамп пригласил актрису обсудить детали — в бунгало отеля Beverly Hills. Правда, на второй раз актриса отказалась от сексуальной связи с Дональдом, из-за чего через время ей позвонили и сообщили, что на шоу ее не приняли.

Молчать об их отношениях Трамп не молчал, поэтому в 2011 году Сторми решила рассказать в интервью журналу InTouch за 15 тысяч долларов. Правда, гонорар получить ей было не судьба, ведь издание обратилось за комментариями к самому Трампу. Напрямую пообщаться с бизнесменом не удалось, а его адвокат пригрозил им судебным разбирательством, из-за чего интервью не вышло в свет.



Но угрозами изданию по телефону дело не ограничилось и вскоре сама Сторми столкнулась с незнакомцем на стоянке, который пригрозил ей. Он попросил забыть о связи с Трампом. А в начале 2018 года, когда вышла публикация в The Wall Street Journal, актрису якобы заставили подписать опровержение информации о сексуальной связи с президентом. «Есть много способов превратить твою жизнь в ад,» — процитировала Дэниелс слова угрозы, которые услышала в тот злополучный день.

Напомним, что это не единственная измена Трампа. Журналист Ронан Фэрроу, который помог New York Times разоблачить Харви Вайнштейна, опубликовал в газете статью, которая разоблачила уже не продюсера, а президента США Дональда Трампа. В ней написано про скандальные отношения с актрисой и фотомоделью Карен Макдугал, которая в 1997 и 1998 годах была Playmate месяца и года в журнале Playboy.

Фэрроу удалось получить от 46-летней Макдугал и представить для читателей рукописный материал, который развернулся на восемь страниц. Связь актрисы и президента продлилась девять месяцев и началась уже тогда, когда он был женат на Мелании.

Журналист описал предполагаемую схему прикрытия внебрачной связи Трампа: тайные встречи в гостинице, различные юридические соглашения…

По мнению Фэрроу, одна из ролей в этих схемах была отведена издателю American Media, Дэвиду Пекеру, чья компания приобрела у Карен Макдугал за 150 тысяч долларов исключительные права на публикацию ее истории о романе с Трампом, чтобы эти откровения, якобы, никогда не увидели свет.