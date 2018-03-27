После выхода скандального интервью Сторми Дэниелс Мелания Трамп не появилась на публике вместе с мужем

Мелания и Дональд Трамп

Если Мелания Трамп и увидела в минувшие выходные интервью Сторми Дэниелс на канале CBS, то в понедельник публика не смогла прочесть по лицу первой леди ее реакцию, потому что Дональд Трамп вернулся в Вашингтон один. Мелания не прилетела вместе с ним из резиденции Мар-а-Лаго, где они всей семьей провели уикенд. Супруга президента осталась во Флориде вместе с 12-летним сыном Бэрроном.

Однако журналистам хотелось узнать, видела ли первая леди телеинтервью Сторми, поэтому они обратились с вопросом к пресс-секретарю Стефани Гришэм.

Она (Мелания Трамп – прим.ред.) сосредоточена на своих материнских обязанностях и наслаждается весенними каникулами в Мар-а-Лаго, а также работает над будущими проектами, – уклончиво ответил официальный представитель Белого дома.

Мелания Трамп

Гришэм обратилась к прессе в Twitter, попросив журналистов подумать не о "спекуляциях и непристойных сплетнях", а о несовершеннолетнем Бэрроне, чье имя попросила не упоминать в новостях.

Напомним, западная пресса ждет реакцию Мелании Трамп на сведения о предполагаемой неверности мужа не в первый раз. В конце января, когда СМИ только начали тиражировать эту историю, супруга американского президента тоже улетела в отпуск в Мар-а-Лаго.

Дональд и Мелания Трамп