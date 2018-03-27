Правительство не поддержало проект закона о ЧВК

Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект «Справедливой России» о легализации частных военных компаний (ЧВК).

В заключении кабмина, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции, которая гласит: «Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни».

Кроме того, указывает правительство, статья 71 Конституции относит «вопросы войны и мира», а также внешнюю политику и международные отношения к ведению России.

Законопроект также не поддержали в Минобороны, в Минфине, МИД РФ, Генеральной прокураторе, Минюсте, ФСБ, СВР и ФСО.

Авторами законопроекта выступили руководили фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов и Михаил Емельянов.