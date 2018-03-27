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Представитель Мелании Трамп дала комментарий о скандале с участием Трампа и порноактрисы


Добавлено: 27 мар 2018 в 12:16, Категория: Шоу-бизнес
Представитель Мелании Трамп дала комментарий о скандале с участием Трампа и порноактрисы

Недавний скандал, который спровоцировали измены Дональда Трампа вышел на новый уровень. Сторми Дэниелс на днях рассказала о произошедшей сексуальной связи с президентом США после того, как у него и Мелании родился сын. Актриса рассказала, что после интрижки последовали угрозы, а раннее интервью просто не было выпущено в свет. Остаться в стороне первая леди Мелания Трамп не смогла и в социальных сетях ее официальный представитель Стефани Гришэм написала комментарий.

«Я знаю, что средства массовой информации пользуются спекуляцией и сплетнями, но хотела бы напомнить людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях,» — опубликовала в Twitter правая рука Мелании Трамп, имея в виду 12-летнего сына президентской четы Бэррона.

Напомним, что на днях ведущий телеканала CBS Андерсон Купер взял интервью у 39-летней актрисы фильмов для взрослых, с которой уже раннее был связан скандал. В новом интервью Дэниелс рассказала, что после связи с нынешним президентом неизвестные люди угрожали ей, пытаясь заставить молчать.
Связывать себя с движением #MeToo актриса не стала, ведь не считает ее связь с Дональдом изнасилованием. Она добровольно согласилась лечь в постель с Трампом. Сторми рассказала, что впервые познакомилась с президентом в 2006 году на турнире по гольфу. За несколько месяцев до этого у Дональда и Мелании родился сын Бэррон. Связь у актрисы и бизнесмена произошла под предлогом участия в его реалити-шоу «Ученик». Мужчина пригласил Сторми в своей номер отеля, чтобы сделать предложение.


Через год предложение осталось в силе и Трамп пригласил актрису обсудить детали — в бунгало отеля Beverly Hills. Правда, на второй раз актриса отказалась от сексуальной связи с Дональдом, из-за чего через время ей позвонили и сообщили, что на шоу ее не приняли.

Молчать об их отношениях Трамп не молчал, поэтому в 2011 году Сторми решила рассказать в интервью журналу InTouch за 15 тысяч долларов. Правда, гонорар получить ей было не судьба, ведь издание обратилось за комментариями к самому Трампу. Напрямую пообщаться с бизнесменом не удалось, а его адвокат пригрозил им судебным разбирательством, из-за чего интервью не вышло в свет.


Но угрозами изданию по телефону дело не ограничилось и вскоре сама Сторми столкнулась с незнакомцем на стоянке, который пригрозил ей. Он попросил забыть о связи с Трампом. А в начале 2018 года, когда вышла публикация в The Wall Street Journal, актрису якобы заставили подписать опровержение информации о сексуальной связи с президентом. «Есть много способов превратить твою жизнь в ад,» — процитировала Дэниелс слова угрозы, которые услышала в тот злополучный день.

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Добавлено: 27 мар 2018 в 12:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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