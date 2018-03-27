Премьер Новой Зеландии не нашла шпионов в российском посольстве и обещала Британии наказать РФ по-другому

Власти Новой Зеландии в лице премьер-министра Джасинды Ардерн и главы внешнеполитического ведомства Уилстона Петерса решительно осудили покушение на экс-полковника Сергея Скрипаля в Солсбери. В знак солидарности новозеландские власти обязательно выслали бы российских шпионов, но просто не нашли таковых среди работников посольства с дипломатическими паспортами.

Премьер-министр сетует:

«О высылке российских разведчиков объявили другие страны. Но наши эксперты и специалисты уверены, что в Новой Зеландии шпионов среди российских дипломатов нет. Мы бы уже предприняли аналогичные меры, если бы они были».

Поэтому госпожа Ардерн заявила, что найдет другой способ, чтобы поддержать Британию и союзников в дипломатической войне с Россией.

Среди тех, кто отказался высылать российских дипломатов: Мальта, Люксембург, Бельгия, Австрия, Кипр, Болгария, Греция, Словения, Словакия, Португалия и Люксембург.

Можно не сомневаться, что власти всех этих стран будут подвергаться колоссальному давлению, а как умеет давить Вашингтон, все знают.

Стоит отметить Турцию. Она страна-член НАТО, однако, не стала устраивать дипломатических разборок, несмотря на то, что Альянс выслал 10 российскоих представителей.