Премьер Словакии объяснил, почему не стал высылать российских дипломатов

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини в понедельник, 26 марта, заявил, что для высылки из республики российских дипломатов в связи с делом Скрипаля мало одних только обвинений, не опирающихся на прочные факты."Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением [на Скрипаля] стоит Россия", - отметил он. Пока же обвинения в отношении РФ не подкреплены доказательствами, добавил Пеллегрини."Мы не будем торопиться [высылать российских дипломатов], - сказал премьер. - Высылку дипломатов поддержали 16 из 28 государств Евросоюза. Не сделали такого шага 12 стран, так что мы не одни".Словакия, по словам премьера, в связи с инцидентом в Солсбери будет действовать решительно, но разумно и без "театральных жестов", пишет ТАСС.Во вторник посол РФ в республике вызван для дачи объяснений по российской позиции в национальный МИД. Братислава однозначно осудила применение нервно-паралитического вещества в Великобритании. Дальнейшие шаги, которые предпримет страна, зависят от развития ситуации.