Пресс-конференция ФФККР началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерове

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Елена Дьячкова. Пресс-конференция с участием руководства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских фигуристов началась с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове.

В воскресенье в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, который, по последним данным, унес жизни 64 человек.

Пресс-конференция, посвященная результатам российских фигуристов на завершившемся чемпионате мира в Милане и подведению итогов сезона-2017/18, проходит во вторник в Москве. В начале пресс-конференции глава ФФККР Александр Горшков объявил минуту молчания в память о погибших и пострадавших во время пожара в Кемерове.