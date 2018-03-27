Президент назвал причины трагедии в Кемерово

Тема: Пожар в торговом центре в Кемерово

Причиной трагедии в Кемерово стали халатность и разгильдяйство. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

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Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в Кемерово

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент посетил в больнице пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Путин пожелал всем пострадавшим выздоровления.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. В пожаре погибли 64 человека, несколько десятков пострадали. По последним данным, опознаны 25 жертв пожара, среди которых 13 детей. В настоящее время в больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

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