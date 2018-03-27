Путин навестил пострадавших при пожаре в «Зимней вишне»

Президент РФ Владимир Путин посетил в кемеровской больнице пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает РИА Новости.

Напомним, 25 марта в ТЦ в Кемерово произошел крупный пожар, его жертвами стали 64 человека, в том числе восемь детей. По последним данным, пострадали 67 человек, 14 из них находятся в лечебных учреждениях.

27 марта Владимир Путин прибыл в Кемерово, где возложил цветы у стихийного мемориала в память о погибших и провел совещание по ликвидации последствий пожара. Глава государства заявил, что к трагедии привели преступная халатность и разгильдяйство.

Затем президент отправился в областную больницу скорой помощи. Владимир Путин пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который при пожаре выпрыгнул с 4-го этажа ТЦ. Парень рассказал, что во время пожара находился в торговом центре со своим отцом и что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего — думали, что тревога учебная. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила президенту, что отец молодого человека жив, а он сам идет на поправку.

Кроме того, Владимир Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра: 35-летний Андрей Сергеев, 21-летний Александр Калачев и 42-летний Николай Лобиков. Президент пожелал всем пострадавшим выздоровления и пожал им руки.