Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерово

Президент России Владимир Путин посетил Кемерово, где в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» при пожаре 25 марта погибли 64 человека. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства почтил память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у фасада здания ТРЦ.

В ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, президент выразил соболезнования родным и близким погибших и объявил минуту молчания. Затем российский лидер отметил: «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства» (цитата по РИА Новости).

Владимир Путин поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию, подчеркнув: «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут».

Напомним, из 64 жертв пожара в ТРЦ — как минимум восемь детей. Еще 13 пострадавших при пожаре остаются в лечебных учреждениях. В Кемеровской области со вторника, 27 марта, объявили трехдневный траур.

