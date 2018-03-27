Путин назвал причины страшного пожара в Кемерово

Президент России Владимир Путин дал первый комментарий по поводу трагического пожара в Кемерово.

Глава РФ назвал одной из причин трагедии халатность и разгильдяйство: «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».

Также, в ходе совещания в Кемерово он принес свои соболезнования родственникам погибших и посетил пострадавших в больнице.