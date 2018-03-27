Путин ответил на требование об отставке Тулеева

Президент РФ Владимир Путин на встрече с инициативной группой кемеровчан ответил на требование об отставке главы Кемеровской области Амана Тулеева, сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин подчеркнул, что следователи занимаются установлением всех обстоятельств случившегося и назначать виновных не следует: «Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети».

Глава государства пообещал: «Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы эти материалы использовать при таком целевом назначении?».

Напомним, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, в их числе множество несовершеннолетних. 27 марта у здания областной администрации прошел стихийный митинг, участники которого выразили недоверие властям и потребовали отставки виновных в трагедии.

Глава региона Аман Тулеев накануне не приехал к торговому центру, однако участвовал в совещании с участием главы государства в Кемерово, на котором заявил президенту: «Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

