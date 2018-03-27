Путин встретился в Кемерово с представителями протестующих

Президент России Владимир Путин встретился с несколькими жителями Кемерова, утверждавшими, что власти скрывают правду о числе погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает РИА Новости.

Путин 27 марта прилетел в Кемерово, где провел совещание, посвященное пожару, с руководством региона, а также главами МЧС и Минздрава.

Во время совещания в областной администрации около нее собрались несколько тысяч протестующих. Как пишет местное издание vse42.ru, одна из выступавших рассказала, что на одном из кладбищ города выкопано не менее 200 могил. Для кого они предназначены, представитель администрации Кемерова не ответил.

«В связи с этим группа кемеровчан отправилась на кладбище, чтобы прояснить ситуацию», — отмечает издание.

Также, как сообщает РИА Новости, мэр города Илья Середюк и инициативная группа из примерно 15 человек направились в морг судмедэкспертизы, чтобы убедиться, что официальные данные о 64 погибших (к настоящему моменту найдены 56 тел) соответствуют действительности.

В здание судмедэкспертизы прибыл и Путин, где встретился с участниками митинга. Там президент отчитал мэра Кемерова в том, что здание ТЦ было принято в эксплуатацию. «Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?» — заявил Путин. Мэр ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано еще до его назначения. Однако Середюк признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

Путин пообещал собравшимся, среди которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование пожара будет вестись тщательно.

«Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — сказал президент.