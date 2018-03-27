Расчеты БЛА и артиллеристы десантно-штурмового соединения ВДВ провели тренировку по взаимодействию

Военнослужащие артиллерийских подразделений десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск, дислоцированные в Краснодарском крае, в ходе полевых сборов артиллерии провели тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Тренировки проведены в специально создаваемых руководителями занятий условиях, которые учитывают быстро меняющуюся обстановку современного боя.

В частности, в горно-лесистой местности расчеты БЛА отработали вопросы обнаружения позиций условного противника, подготовки и передачи данных для стрельбы и управления огнем артиллерийским подразделениям с последующим контролем поражения разведанных объектов. Затем осуществили визуальное наблюдение результатов применения артиллерии с камер БЛА, что позволило более точно и оперативно производить необходимые корректировки.

В тренировках приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц вооружения и специальной техники, в том числе 120-мм самоходные артиллерийские установки «Нона» и 122-мм буксируемые гаубицы Д-30.