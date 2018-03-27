Родственники заявили о гибели 41 ребенка при пожаре в Кемерово

Родственники погибших при пожаре в Кемерово (Россия) заявили, что погиб 41 ребенок. Об этом передает Meduza.

Соответствующие списки вывешены в штабе, созданном родственниками, всего в списках – 64 фамилии погибших. Также инициативная группа родственников заявила, что осмотрела морг с телами погибших.

«Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали – мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», – сообщил один из членов инициативной группы.

Официально имена погибших и их возраст на данный момент не называются. Опознание завершено по 25 погибшим, для остальных необходима генетическая экспертиза.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не сомневаться в официальных данных по числу погибших в Кемерово.

Фото: ТАСС