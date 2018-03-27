Россия вмешивается в выборы во всей Европе, — конгрессмен США 

В США высоко ценят солидарную и согласованную реакцию западных союзников на «химическую атаку россиян, которую они устроили в Великобритании».

Об этом заявил пресс-секретарь Палаты представителей США Пол Раян сегодня, 27 марта во время выступления в парламенте Чехии, пишет The Washington Post.

«Солидарность на этом переднем крае свободы важнее, чем когда-либо. Важно, чтобы мы действовали в солидарности с нашим союзником, в этом случае, с британцами, и осудили такую деятельность России», — заявил Раян, комментируя консолидированное решение западных стран выслать свыше 130 российских дипломатов. Кроме того, он обвинил Россию в распространении дезинформации и причастности к кибератакам.

Как заявил пресс-секретарь Палаты представителей США, Россия сейчас «вмешивается в демократические выборы по всей Европе, как это было в Соединенных Штатах, мы не можем, и не будем терпеть этого».