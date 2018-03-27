Россиянам могут запретить работать по совместительству

Последние новости сегодня – 27 марта. Трудовой кодекс навсегда может покинуть понятие «совместительство». Соответствующие поправки в кодекс подготовлены депутатом Госдумы от «Единой России», председателем объединения профсоюзом России СОЦПРОФ Сергеем Вострецовым.

Парламентарий объяснил свою инициативу тем, что в настоящий момент совместительством зачастую прикрывается обычная переработка и граждане получают далеко не те деньги, которые им положены. По словам Вострецова, чтобы исключить эту проблему, следует убрать понятие «совместительство» из ТК РФ.

Вострецов также подчеркнул, что специалисты после завершения обучения находятся в поисках трудоустройства, в то время как совместители уже занимают вакантные места. При этом со стороны работодателей не поступает информация в центры занятости о наличии вакантных ставок. В связи с этим молодые специалисты вынуждены переучиваться или устраиваются не по специальности, передает «Парламентская газета».