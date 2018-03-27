Российские футболисты проиграли французам 1:3

В Петербурге завершился товарищеский матч между сборными России и Франции. Россияне на своем поле проиграли французам со счетом 1:3.

У россиян отличился Федор Смолов.

ВИДЕО-Г?????Л! @TeamRussia



Контрольный матч. #РоссияФранция #RUSFRA ???? 1:2 68' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/ra70BOqXqc

— РФПЛ?? (@rfpl) 27 марта 2018 г.

У французов голы забили Поль Погба и Килиан Мбаппе (дважды).

[email protected] Г?Л! @equipedefrance



Контрольный матч. #РоссияФранция #RUSFRA ???? 1:3 83' Килиан Мбаппе (дубль) @KMbappe pic.twitter.com/fSyztOtRDi

— РФПЛ?? (@rfpl) 27 марта 2018 г.