Сгоревший в Кемерово ТЦ ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев заявил, что ведомство не согласовывало технические условия, необходимые для введения в эксплуатацию после реконструкции торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает ТАСС.

Еникеев рассказал: «В 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта».

Проверку «Зимней вишни» должны были проводить в 2016 году, но из-за надзорных каникул для малого бизнеса этого не сделали

Между тем МЧС России подготовило поправки в правила противопожарного режима, утверждаемые правительством. Как пишут «Известия», министерство решило каждые пять лет проверять наружные лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий в случае ЧП. Кроме того эти лестницы, как и ограждения на крышах ТЦ и других заведений обяжут чистить от снега и наледи.

Согласно предложению МЧС, периодически также потребуется проходить освидетельствование имеющихся «средств спасения с высоты».

Поводом для разработки поправок стал пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого, по официальным данным, стали 64 человека.