Следствие ходатайствовало об аресте пяти человек из-за пожара в Кемерово

Следственный комитет России ходатайствуют об аресте обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

«В ближайшее время они будут доставлены в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее по делу были задержаны пять человек: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где началось возгорание, сотрудник и руководитель фирмы, которая занимается обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал пожарной тревоги.

Пожар в ТРЦ произошел в воскресенье 25 марта. В результате погибли, по последним данным, 64 человека. 28 марта в России объявлено днем траура.