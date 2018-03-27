Смертельная Нибиру летит к Земле, угрожая «судным днем»

Новости сегодня, 27.03.2018: смертельная Нибиру летит к Земле и готовит человечеству «судный день».

Планета X была поймана на камеру, во время погружения в атмосферу Земли, согласно диким заявлениям свидетелей. На Фейсбук появилось настораживающее видео, которое привело теоретиков заговора в бешенство.

В кадре показан большой оранжевый солнечный объект, парящий высоко над облаками.

Ролик посмотрели уже 34 000 человек. Зрители убеждены, что это доказательство того, что Нибиру скоро ударит по Земле и вызовет глобальную катастрофу.

«Они не смогут скрыть это дольше»

Верующие в конец света даже не сомневаются, что судный день наступит из-за столкновения Нибиру с Землей и случиться это в начале XXI века.