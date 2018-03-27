СМИ рассказали об увеличении числа пострадавших при пожаре в Кемерово

При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали 67 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, 14 пострадавших находятся в лечебных учреждениях, еще 53 человека получают медицинскую помощь амбулаторно.

«Организована подготовка документов на предоставление компенсационных выплат, проведение генетических экспертиз по опознанию тел погибших, выдача тел погибших родственникам и проведение мероприятий по захоронению. Работают психологи, организована всесторонняя адресная помощь пострадавшим и родственникам погибших», — рассказал источник.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта стал причиной гибели 64 человек, в их числе восемь детей. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к трагедии привели преступная халатность и разгильдяйство. По словам главы СКР Александра Бастрыкина, пожарная сигнализация в ТРЦ не работала с 19 марта, причем починкой никто не занимался.