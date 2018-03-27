Стенды позора, штрафы и увольнения: в ОРДО ввели новые наказания для боевиков

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что в подразделениях 1-го АК усилиями «замполитов» и ряда командиров начата широкая кампания по искоренению «систематических нарушений воинской дисциплины».

Так, Тымчук пишет: «В ход идут „позорные стенды“ под общим девизом „Они позорят наше подразделение“, некие „воспитательные штрафы“ и даже угрозы „досрочного увольнения“ (в условиях растущей безработицы в депрессивных городках и поселках на оккупированной территории эта угроза воспринимается болезненно)».