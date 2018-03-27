Тереза Мэй захотела обсудить «Северный поток — 2» на саммите ЕС

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что страны ЕС не обсуждали газопровод «Северный поток — 2», но допустила, что обсудят эту тему на саммите Евросоюза в июне.

«Вопрос газопровода „Северный поток — 2“ не поднимался на саммите ЕС. Мы попросили глав МИД стран ЕС посмотреть, какие вопросы в этой связи могут быть подняты на саммите в июне», — цитирует РИА «Новости» ее слова.

19 марта заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский призвал Германию объявить бойкот «Северному потоку — 2» из-за «дела Скрипаля».

4 марта бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в сквере в британском Солсбери. Мэй официально обвинила Москву в отравлении экс-шпиона. Россия категорически отрицает обвинения Лондона.

Ввод в строй расширения «Северного потока-2» намечен на конец 2019 года. Две нитки газопровода мощностью по 27,5 миллиарда кубических метров в год пройдут по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

Против реализации проекта газопровода выступает ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие начать экспорт голубого топлива в Европу.

Яндекс.Дзенв Telegram

Юрист рассказал, когда можно не вписывать водителя в полис ОСАГО

Число жертв пожара в Кемеров выросло до 53

Гражданам-банкротам облегчат участь