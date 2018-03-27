ТСН. Выпуск (27.03.2018)

Добавлено: 27 мар 2018 в 19:51 ,

ТСН последний выпуск 27 марта. Частина глобального плану: ГПУ вивчатиме зв’язок Савченко та Рубана з Медведчуком. Про це повідомляє речник Юрія Луценка Лариса Сарган. ГПУ вважає, що теракт, замислений Савченко та Рубаном, міг бути частиною якогось глобального плану повалення конституційного ладу в Україні. Крім того, за два тижні до їхнього затримання СБУ та прокуратура ліквідували кілька антиукраїнських осередків у різних містах. У Кемерові оголосили триденну жалобу через пожежу в ТРЦ. Після масштабної трагедії торгово-розважальному центрі затримані п’ятеро. Причину пожежі, яка забрала життя 64 людей, слідчі нині не встановили. Однак, не виключають підпал.



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