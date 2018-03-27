Twitter запретил рекламу криптовалют

Сервис микроблогинга Twitter вслед за Google и Facebook ввел ограничения на рекламу криптовалют, сообщает Reuters.

Ограничения распространяются на рекламу криптобирж и криптокошельков, ICO и продажу виртуальных валют. Рекламировать свои услуги в Twitter криптобиржам можно лишь если они являются публичными компаниями, чьи акции котируются на некоторых крупных фондовых биржах.

Вслед за этой новостью курс биткоина снизился на 6,23% — до 7915 долларов, Ethereum просел на 10,28% — до 464,21 доллара, стоимость Ripple упала на 7,67% — до 0,578208 доллара, цена Bitcoin Cash снизилась на 6,34% — до 905,51 доллара, Litecoin потерял 11,16% — до 141,77 доллара.