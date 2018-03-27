Участница поп-группы “ВИА Гра” ушла от Константина Меладзе

Миша Романова официально подтвердила, что уходит из «ВИА Гры». Солистка популярной группы рассказала о причинах, по которым прервала сотрудничество с Константином Меладзе. Как стало известно, артистка делает перерыв в карьере из-за личной жизни. Миша заявила, что вынуждена покинуть коллектив ради любимого. Не исключено, что Романова планирует стать мамой в ближайшее время.«Самое главное призвание женщины — это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души. Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень очень сильно скучать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти...» — попрощалась с коллегами Романова.Между участницами «ВИА Гры» были теплые дружеские отношения, так что уход Миши стал для Эрики Герцег и Анастасии Кожевниковой неприятным сюрпризом. «Каждый раз когда я буду выходить на сцену, ты будешь рядом, в моем сердце! Безумно люблю и очень сильно скучаю...» — пишет Эрика в соцсетях. Меладзе, судя по всему, уже подобрал девушку, которая заменит Романову.Напомним, что Миша проработала в коллективе пять лет, попав в группу благодаря проекту «Хочу в ВИА Гру». О личной жизни Романовой известно мало. Ходили слухи, что певица состояла в отношениях с Максом Барских, но пара официально эту информацию не подтверждала.