УЕФА изменил регламент еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил изменения в регламентах Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщается на сайте организации.

Изменения вступят в силу с сезона 2018/19. Они предусматривают следующее:

- в матчах плей-офф в дополнительное время разрешается четвертая замена,

- в финале еврокубков и матче за Суперкубок УЕФА в заявку можно включить 23 игрока, а не 18, как в других играх,

- изменится время начала матчей — в зависимости от этапа еврокубка игры будут начинаться в 18:55 или 21:00 по среднеевропейскому времени (19:55 или 22:00 по Москве весной и 20:55 или 23:00 мск осенью).