В Думу поступил президентский законопроект о судебной реформе

На рассмотрение Госдумы РФ поступили президентские законопроекты, которые касаются реформирования судебной системы. Это поправки в законы «О статусе судей» и «Об органах судейского сообщества», а также соответствующие изменения в Арбитражный процессуальный кодекс и, по всей видимости, в УПК (в последнем случае документ пока не размещен в карточке на сайте Думы).

Основной законопроект, как сказано в пояснительной записке, направлен «обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений».

Среди нововведений предусматривается:

- обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам,

- в административных и гражданских делах есть возможность перехода из предварительного судебного заседания в основное «в случае отсутствия препятствующих этому обстоятельств»,

- распределение дел между судьями будет происходить с использованием автоматизированной информационной системы.