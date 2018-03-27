В Канаде узаконили героин для наркоманов

Правительство Канады приняло решение легализовать доступ населения к рецептурному героину и метадону. Об этом сообщает министерство здравоохранения Канады.

«Правительство Канады убирает барьеры для доступа к диацетилморфину (рецептурному героину) и метадону для лечения наркотической зависимости. Эти изменения позволят канадцам получить больший доступ к различным вариантам лечения», — говорится в заявлении.

Отныне участники программ заместительной терапии смогут получать рецептурный героин вне лечебных заведений, «таким образом получив возможность балансировать свои ежедневные обязанности и лечение».

В отношении метадона врачам, которые выписывают его, не придется каждый раз обращаться в правительство за специальным разрешением.

Министр здравоохранения Канады Жинет Петитпа Тейлор, комментируя принятое решение, заявила, что от употребления поддельных наркотиков в Канаде ежегодно умирает несколько тысяч человек.

«Только в 2016-м было зафиксировано более 2900 смертей, а по итогам 2017-го года их количество могло составить 4 тысячи», — сказала она.

Министр выразила надежду, что в объявлении законодательные изменения позволят сделать рецептурный героин и метадон стандартными средствами лечения наркозависимости.