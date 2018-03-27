В Кемерово собрали данные о 85 возможных жертвах пожара

Родственники жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» собрали данные о 85 пропавших людях, которые могли находиться в здании в момент возгорания.

«Данные получены лично, по почте и СМС. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет», — сказал «Интерфаксу» представитель штаба родственников.

Ранее 27 марта член инициативной группы родственников Расим Яролиев сообщил агентству, что ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 — несовершеннолетние.

Официальные власти говорят о 64 погибших при пожаре, из которых 41 несовершеннолетний (таковы итоги проверки инициативной группы, которую по распоряжению администрации пустили в морг).

27 марта тысячи кемеровчан вышли к зданию областной администрации с требованием отставки местных властей и наказания виновных в трагедии.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Десятки детей задохнулись в дыму в кинозалах и других помещениях комплекса.

Между тем губернатор Кемеровской области Амман Тулеев в разговоре с президентом Владимиром Путиным, прилетавшим сегодня в Кемерово, заявил, что на площади перед администрацией собрались «человек двести».

«Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры», — охарактеризовал собравшихся глава региона (цитата радиостанции «Говорит Москва»).