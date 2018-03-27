В Москве организуют место скорби по жертвам пожара в Кемерово

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на заседании президиума правительства города, что в столице будет организовано место для выражения памяти и скорби по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает «Интерфакс».

Собянин отметил: «Ко мне обратился председатель Общественной палаты с просьбой организовать место для выражения памяти и скорби по погибшим в Кемерово. Прошу с Общественной палатой такое место организовать на Манежной площади и провести все необходимые мероприятия в короткие сроки».

Между тем растет число российских регионов, объявивших траур в связи с трагедией в Кемерово. К Кемеровской области присоединились Приморский край, Бурятия, Ингушетия, Екатеринбург, а также Брянская область.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попросил жителей региона отказаться от участия в увеселительных и праздничных мероприятиях на время траура по погибшим при пожаре в Кемерово. 27 марта с 20:00 до 6:00 часов по местному времени будет выключена подсветка телебашни в Санкт-Петербурге в знак скорби по погибшим при пожаре в Кемерово, пишут «Невские новости».