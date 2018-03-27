В Мурманске запускается цифровой проект по выявлению онкологических заболеваний

Компания «Интеллоджик» внедряет платформу поддержки принятия врачебных решений в Мурманской области. Проект резидента Фонда «Сколково» Botkin.AI, платформа для диагностики и оценки рисков развития заболеваний с использованием технологий искусственного интеллекта, в первую очередь поможет выявлять онкологию на ранних стадиях.

Сергей Сорокин, генеральный директор ООО «Интеллоджик», рассказывает о начале проекта: «Первым этапом пилотного проекта в Мурманске будет внедрение автоматического ретроспективного скрининга КТ изображений грудной клетки для выявления признаков рака лёгких на ранних стадиях. Далее мы планируем расширять количество нозологий и модальностей, а также проводить анализ рисков развития заболеваний, анализируя данные Электронных медицинских карт».

Мировая тенденция внедрения в клиническую практику здравоохранения технологий с использованием искусственного интеллекта поддерживается в России на уровне президента и правительства в рамках приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».

«Сейчас мы наблюдаем всплеск интереса к внедрению нейросетевых технологий в области медицины, - подчеркивает Сергей Воинов, Руководитель направления «IoT, Электроника, Digital Health» ИТ кластера Фонда «Сколково». - Для ИТ кластера «Сколково» эта тема также стала одной из приоритетных. Мы видим реальные проекты, которые создаются в соответствии с потребностями практикующих врачей, больниц и целых регионов. Мы медленно, но верно вступаем в новую эру медицинского обслуживания. И очень приятно, что именно сколковские компании находятся на пике этих поистине эпохальных изменений».

Базой центрального архива медицинских изображений Мурманской области является клиническая больница имени П.А. Баяндина, где давно и активно занимаются внедрением цифровых технологий. Именно там будет запущена патентуемая технология компании-резидента «Сколково», которая позволит контролировать соблюдение клинических рекомендаций и снизить затраты на клинические исследования. Платформа Botkin.AI обрабатывает различные медицинские данные: биомедицинские изображения, структурированные данные из электронных медицинских карт, неструктурированную медицинскую информацию и создает математические модели представления пациентов.

«Задача пилотного проекта внедрения отечественной платформы Botkin.AI - отработка механизмов эффективного использования технологий искусственного интеллекта для выявления заболеваний на ранних стадиях и оценки рисков развития заболеваний в целях повышения эффективности медицинской помощи в России», - отмечает Александра Будова, главный врач Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина.

В рамках платформы Botkin.AI будут предлагаться следующие продукты:

Анализ и распознавание диагностических изображений, в том числе: КТ и МРТ, маммографические исследования, рентгенограммы, флюорографические изображения;Системы поддержки принятия врачебных решений, в том числе: диагностика и оценка рисков развития заболеваний на основе анализа медицинской информации (электронные медицинские карты, результаты анализов и другой информации), мониторинг лечебного процесса и выявление ошибокПре-скрининг пациентов для клинических исследований

Основные пользователи платформы – клиники, органы управления здравоохранением, фармацевтические компании, контрактно-исследовательские организации, страховые компании.