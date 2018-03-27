В Словакии ожидают подтверждения результатов расследования по «делу Скрипаля»

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Власти Словакии ожидают подтверждения результатов расследования по делу Скрипаля и только после этого будут предпринимать дальнейшие шаги по данному вопросу, заявил госсекретарь МИД республики Лукаш Паризек после беседы с президентом страны Андреем Киской, сообщает местные СМИ.

«Если расследование подтвердит оглашённые ранее обвинения, то будем предпринимать дальнейшие шаги», — сказал госсекретарь, отвечая на вопрос журналистов, какую позицию МИД он представил главе государства.

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Словакия однозначно осудила применение химического отравляющего вещества в Солсбери, напомнил Паризек. По его словам, при встрече с российским послом в Братиславе Алексеем Федотовым он призвал к сотрудничеству в выяснении инцидента, его расследовании и предоставлении как можно больше информации для раскрытия этого случая.

«Полностью уверены, что нынешние подозрения, которые распространяются в информационном пространстве, не подтвердятся», — подчеркнул Паризек.

Госсекретарь МИД также заявил, что Словакия координирует действия с европейскими партнёрами, добавив: «У нас есть право занять свою позицию по данному делу и выбрать адекватные шаги. Таким адекватным шагом считаем вызов посла в МИД, что и случилось, но дальнейшие шаги будем принимать после того, как увидим, каким способом будет проходить расследование».

По его мнению, «президент удовлетворён представленной ему позицией дипведомства». Сам глава государства по итогам встречи не высказался, подчёркивают местные издания.

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