В Сумах загорелось студенческое общежитие

В Сумах сегодня, 26 марта, горело 9-этажное общежитие Сумского государственного университета.

На момент прибытия пожарных из окон 5-го этажа выходил густой дым. Спасатели попали в задымленное помещение и установили, что в одной из комнат на 5-м этаже горит мебель. Кроме того, существовала угроза распространения огня в коридор и другие комнаты.

Во время проведения разведки на 6, 7, 8 и 9-м этажах спасатели обнаружили 17 человек. «Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Силами звена газодымозащитной службы их удалось вывести из опасной зоны на улицу», — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается