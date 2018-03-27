В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово возобновился пожар

В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта при пожаре погибли 64 человека, вновь зафиксировано возгорание, сообщает Life.

По информации телеканала, из-под одного из эскалаторов на первом этаже валит дым. Спасателям, участвовавшим в поисковой операции, приказано срочно покинуть помещение.

Ранее сообщалось, что спасатели завершили операцию по поиску погибших во время пожара. Администрация Кемерово опубликовала полный список погибших и пострадавших при пожаре. В списке погибших (опознанных и официально считающихся пропавшими без вести) 63 фамилии. Пострадали, по данным властей, 69 человек.