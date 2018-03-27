Вице-премьер Крыма ушел в отставку

Вице-премьер крымского правительства Владимир Серов, курируровавший транспорт, энергетику и сферу ЖКХ, подал в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Серов занял пост вице-премьера в июле прошлого года, до этого он возглавлял городскую администрацию Судака. Будучи вице-премьером, Серов также курировал Ялту.

По словам Аксенова, к Серову были вопросов по эффективности его работы в должности вице-премьера.

«К сожалению большому, работа, связанная с тем, что необходимо доходить до деталей в каждом конкретном вопросе на должном уровне, организована не была», — подчеркнул глава региона.

Также сегодня стало известно об увольнении главы «Черноморнефтегаза» Бориса Зимина и четырех топ-менеджеров компании. Все они покинули посты по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы «Черноморнефтегаза» назначен еще один заместитель — Александр Кузнецов.

Владимир Серов