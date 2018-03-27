Власти Нью-Йорка хотят, чтобы уличные фонари раздавали Интернет

Администрация нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио рассматривает проект, в рамках которого предполагается использовать часть уличных фонарей для раздачи Интернета. В городе насчитывается около 250 тысяч фонарных столбов, и, по мнению авторов идеи, их можно превратить в точки доступа Wi-Fi. Это позволит существенно расширить возможности для пользователей.По сообщению издания New York Post, де Блазио уверен, что этот проект будет способствовать развитию широкополосного доступа к виртуальной сети и до 2025 года сможет обеспечить весь город надежным высокоскоростным Интернетом.Практика показывает готовность провайдеров использовать уличные фонари для передачи телекоммуникационного сигнала. На сегодняшний день около 6,5 тысяч фонарейоснащены различным техническим оборудованием, которое принадлежит частным компаниям. На территории Манхэттена и Бруклина многие столбы уже работают как точки доступа Wi-Fi и раздают бесплатный Интернет.Мэрия не просто так рассматривает различные проекты на эту темы. Это вызвано тем, что основная часть беспроводной сети Wi-Fi в городе сосредоточена в руках частных компаний. Такой расклад позволяет им устанавливать относительно высокую плату за свои услуги.Билл де Блазио уже обвинял провайдеров в завышении цен, а в прошлом году администрация города даже подала в суд на компанию Verizon. Поводом для иска стало нарушение обещания компании относительно предоставления FiOS всем домовладениям Нью-Йорка.