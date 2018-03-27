Внезапное появление машины-призрака в центре России попало в объектив видеокамер автовладельцев. Появившийся «из ниоткуда» автомобиль стал причиной двух аварий.

Ролик с записью удивительного события получил необычайную популярность, наводя ужас на очевидцев. Феномен не находит никакого логического объяснения, лишь вызывает муражки и содрогание.

Представители «Top Gear» прокомментировали запись: «Мы изучили видеоматериал, но так и не смогли понять, что же на самом деле произошло. Нам стало страшно.»

Пользователи сетей выдвинули ряд версий, объясняющих увиденное монтажом, сбоем в работе видеоаппаратуры и даже разработками Россией новых технологий для совершения ловких невидимых атак на Украину.