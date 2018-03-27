Новости сегодня, 27.03.2018: «Временная шкала» определила будущее человечества на 50 лет вперед. Футурологи, объединившись на платформе «Future Timeline», попытались воссоздать картину грядущих событий, которые должны произойти в ближайшие 50 лет.

Стремительное развитие науки, техники и медицины, заставляет специалистов заглянуть в будущее. Экспертов интересует, каким будет наш мир, какими новинками мы будем пользоваться в быту. В своем недавнем интервью известный физик Мичио Каку, ошарашил мир нереальным заявлением относительно новых технологий. Мичио Каку рассказал, что уже совсем скоро люди столкнуться с «живыми обоями», с помощью которых они смогут обмениваться информацией с другими людьми, находящимися далеко.

По его словам, «сенсорные обои» станут заменителем планшета, дотронувшись до которых, человек будет иметь возможность звонить, писать и лицезреть собеседника.