Все буде добре - Женщина без пары (27.03.2018)

Добавлено: 27 мар 2018 в 18:30 ,

Шоу Все будет хорошо. Украина. Одинокая или самостоятельная последний выпуск 27 марта. У вас нет пары и вы очень стесняетесь этого и боитесь, что о вас начнут сплетничать? Сегодня наши очаровательные ведущие пойдут на все, чтобы проверить, возможно ли скрыть статус холостячки и стоит ли это делать? Сегодня мы позвоним в эскорт-агентство и воспользуемся их услугами, чтобы выяснить какие же там мужчины работают. А также попытаемся понять унизительно или статусно на сегодняшний день пользоваться такими услугами. Существует множество мнений по поводу женщин без пары.



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