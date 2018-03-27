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Все буде добре - Женщина без пары (27.03.2018)


Добавлено: 27 мар 2018 в 18:30,
Шоу Все будет хорошо. Украина. Одинокая или самостоятельная последний выпуск 27 марта. У вас нет пары и вы очень стесняетесь этого и боитесь, что о вас начнут сплетничать? Сегодня наши очаровательные ведущие пойдут на все, чтобы проверить, возможно ли скрыть статус холостячки и стоит ли это делать? Сегодня мы позвоним в эскорт-агентство и воспользуемся их услугами, чтобы выяснить какие же там мужчины работают. А также попытаемся понять унизительно или статусно на сегодняшний день пользоваться такими услугами. Существует множество мнений по поводу женщин без пары.

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Добавлено: 27 мар 2018 в 18:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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