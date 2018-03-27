Все, что вы хотели знать об идеальных бровях

Добиться идеальных бровей порой бывает очень тяжело. Нужно учитывать не только модные тенденции, но и индивидуальную форму лица, размер носа и ширину губ. О том, как создать идеальные брови расскажет визажист салона «Keep Looking» Диана Лебедева.

Идеальные брови - существует ли такое понятие и что оно означает

Идеального шаблона, подходящего всем, не существует. Но есть понятие идеальных бровей, которые индивидуально можно создать для каждого лица. Они не слишком отличаются от естественного роста бровей, они опрятные, подчеркивают особенности лица и характера, которые хочется акцентировать.

Тренды

Сейчас в тренде ухоженная естественность. Сегодня с каждым клиентом мы стараемся вернуться к тому, чем наградила его природа: восстановить первозданную форму бровей и поддерживать ее максимальную густоту.

Как правильно ухаживать за бровями?

Сейчас рынок изобилует средствами для ухода за бровями: масла, сыворотки, витамины. Выбирайте негормональные продукты, чтобы эффект от них не пропадал после окончания использования. Утром и вечером расчесывайте брови жесткой щеткой - этот массаж улучшает микроциркуляцию крови, укрепляет волоски, улучшает их рост. Укладывайте бровки гелем, чтобы задать правильное красивое направление. А вечером питайте маслом или сывороткой - выберете, которое лучше работает именно на ваших бровях.

Ошибки при макияже бровей

Основная ошибка в макияже бровей - то, что видно сам макияж. У этого может быть несколько причин.

неправильно выбранная текстура, ложится слишком плотно и ярко. Брови выглядят нарисованными.не тот цвет. Ориентируйтесь на цвет самих волосков. Светлые волоски на темном фоне смотрятся так же нелепо, как и темные - на светлом. Наносите оттенок полупрозрачно, постепенно наслаивая там, где волоски более редкие.не та форма. Не пытайтесь рисовать брови там, где их нет от слова совсем. Не допускайте ярких четких линий у переносицы. Подобрать правильную форму, Вам поможет бровист.Рекомендации по средствам для бровей

Помимо самых доступных касторового и репейного масел, которые можно приобрести в любой аптеке, сейчас существует огромное количество средств для ухода за бровями и ресницами. Я отдаю свое предпочтение «Shik oil», В состав входят натуральные масла и компоненты направленные на ускорение роста и укрепление бровей и ресниц.

Как отрастить брови

1.Коррекция бровей. Первое и самое главное условие, не делать коррекцию самостоятельно. Часто, проводя данную процедуру в домашних условиях, девушки увлекаются, и убирают волоски, которые в будущем могли бы пойти в объем брови. Мой совет - доверить это дело профессионалам.

2. Окрашивание бровей хной. Помимо того, что при помощи окрашивания хной, можно придать желаемый объем и цвет, эта процедура является уходом для ваших бровей! Хна дарит натуральный блеск, восстанавливает и укрепляет повреждённые волоски и является натуральным активатором роста.

3. Домашний уход. Если вы твердо решили отрастить брови - возьмите за правило, то что они требуют не меньшего ухода, чем ваша кожа, волосы, ногти и т.д. Существует множество средств, для ухода за бровями. Для лучшего роста, можно комбинировать уход. Например, утром наносить на брови укрепляющие масла и сыворотки (начиная от самых простых касторового и репейного масел и заканчивая средствами, содержащими целый кладезь полезных элементов. Такие продукты сейчас представлены во многих марках, выберите то, что подходит именно вам.), а на ночь использовать средства активирующие рост, убедитесь, что они не гормональные, иначе эффект будет лишь на то время, которое вы ими пользуетесь. Так же вы можете активировать рост при помощи легкого массажа щеточкой для ресниц и бровей.

4. Макияж. Вам будет гораздо проще отрастить брови, если вы будете аккуратно подкрашивать их в недостающих местах и укладывать гелем. Для помощи в подборе средств и правильном их нанесении, так же лучше обратиться к специалисту.