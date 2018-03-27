В США назвали страны, которые будут обладать сильнейшими армиями в будущем

К 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай буду обладать мощнейшими сухопутными армиями в мире.

Об этом пишет военный эксперт Роберт Фарли в статье для The National Interest.

Американская армия, считает Фарли, через 12 лет останется мировым «золотым стандартом». С окончания холодной войны Пентагон накопил значительный опыт боевых операций, в том числе в Ираке и Афганистане. При этом, отмечает эксперт, американцы располагают огромным военным бюджетом и самым большим в мире парком беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют собирать точные разведданные и наносить прицельные удары.

Российские вооруженные силы, в свою очередь, пережили тяжелый период после развала СССР, говорится в статье. Фарли пишет, что благодаря должному финансированию российская армия, в особенности ее элитные подразделения, возродилась и теперь «пугает соседей размерами и выучкой».

«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологиям в будущем может представлять серьезную проблему», — считает Фарли.

Кроме того, в статье говорится, что из стран Европы мощные вооруженные силы сохранит только Франция.

Индия, отмечает эксперт, отстает от конкурентов в военных технологиях, однако не скупится на их приобретение у США, России и Европы и поэтому имеет доступ почти ко всем современным образцам.

Китайской сухопутной армии не достает опыта реальных боевых действий, кроме того, она, в отличие от авиации и флота, обделена финансированием, пишет Фарли. При этом он отмечает, что Пекин имеет доступ к «практически неограниченной живой силе».