В украинских McDonald's появятся официанты

Компания МакДональдз Юкрейн Лтд. (Киев), развивающее на Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, планирует в 2018 году внедрить в новых ресторанах опцию подачи персоналом заказа к столику.

Об этом сообщил генеральный директор украинского отделения Гжегож Хмелярский, пишет Интерфакс-Украина.

«К концу 2018 года 12 заведений McDonald's предложат опыт будущего, из них четыре — это новые рестораны, которые сразу будут иметь новый формат. Остальные восемь — это заведения, которые уже работают и будут переоборудованы», — заявил он.

Как пояснил Хмелярский, новый формат ресторанов предусматривает внедрение опции подачи персоналом заказа к столику.

«Обслуживание за столиками — это революция в McDonald's, поскольку McDonald's всегда был заведением самообслуживания. В McDonald's с опытом будущего посетитель заказывает блюда на кассе, а потом ждет заказ за столиком. Сотрудник идентифицирует посетителя с помощью специального устройства и приносит ему блюда», — отметил он.

Как уточнил Хмелярский, первый ресторан с услугой обслуживания столиков планируется к открытию в июне текущего года, однако локацию объекта пока не разглашают.

Кроме того, обязательным элементом новых ресторанов McDonald's станут терминалы самообслуживания, с помощью которых посетители смогут сделать заказ и оплатить его с помощью карты или наличными на кассе, а потом забрать блюда в зоне выдачи.