Вышел трейлер фильма о захвате судна «Черкассы» в Крыму в 2014-м

Опубликован трейлер фильма о событиях с тральщиком «Черкассы» в Крыму в марте 2014 года. Премьера ленты состоится в августе этого года.

Как сообщает премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, государство выделило на фильм 17 миллионов гривен.

«В марте 2014 во время аннексии Крыма российские войска заблокировали украинский военный корабль «Черкассы» на озере Донузлав. Экипаж тральщика сопротивлялся врагу. Оккупанты потребовали от украинских моряков перейти на сторону России. Военные отказались и попытались вырваться из Донузлава. Однако россияне захватили корабль, осуществив штурм с вертолетов и скоростных катеров», — написал Гройсман.

Напомним, ранее был опубликован трейлер фильма «Киборги».

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